Хамес желает оказаться в Атлетико

Колумбийский хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес хочет оказаться в «Атлетико». Об этом сообщают футбольные источники Испании.

По имеющейся информации, у полузащитника имеется достойное предложение о сотрудничестве от «Наполи». Однако, футболист желает пополнить стан мадридского «Атлетико», в связи с чем переговорный процесс с «партенопейцами» был поставлен на паузу.

В свою очередь, «матрасники» ожидают оплату трансфера Антуана Гризманна, чтобы усилиться Хамесом.

На протяжении двух последних лет Хамес Родригес играл в стане мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выложил 13 000 000 евро «Реалу» за аренду исполнителя, но в дальнейшем отказались воспользоваться имеющимся правом его выкупить за 42 000 000 евро. На сегодня колумбиец находится в расположении «сливочных», с которыми у него контракт до конца сезона 2020/21 гг.