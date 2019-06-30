  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Хамес желает оказаться в Атлетико

Дата публикации: Сегодня, 17:48 | Категория: Новости футбола

Хамес желает оказаться в Атлетико

   Колумбийский хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес хочет оказаться в «Атлетико». Об этом сообщают футбольные источники Испании.

   По имеющейся информации, у полузащитника имеется достойное предложение о сотрудничестве от «Наполи». Однако, футболист желает пополнить стан мадридского «Атлетико», в связи с чем переговорный процесс с «партенопейцами» был поставлен на паузу.

   В свою очередь, «матрасники» ожидают оплату трансфера Антуана Гризманна, чтобы усилиться Хамесом.

   На протяжении двух последних лет Хамес Родригес играл в стане мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выложил 13 000 000 евро «Реалу» за аренду исполнителя, но в дальнейшем отказались воспользоваться имеющимся правом его выкупить за 42 000 000 евро. На сегодня колумбиец находится в расположении «сливочных», с которыми у него контракт до конца сезона 2020/21 гг.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Атлетико хочет заполучить Хамеса
    Атлетико хочет заполучить Хамеса
       Мадридский «Атлетико» заинтересован в усилении состава колумбийским хавбеком «Реала» Хамесом Родригесом. Об этом...
  • Хамес Родригес будет арендован Наполи
    Хамес Родригес будет арендован Наполи
         Согласно информации, которые приводят колумбийские спортивные издания, хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес...
  • Наполи нацелился на Хамеса
    Наполи нацелился на Хамеса
        Колумбийский хавбек Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», в этот летний период трансферов...
  • Хамес на прицеле Ювентуса и Наполи
    Хамес на прицеле Ювентуса и Наполи
        Итальянские «Ювентус» и «Наполи» заинтересованы в приобретении колумбийского хавбека мадридского...
  • Marca: Атлетико желает перехватить Морату
    Marca: Атлетико желает перехватить Морату
    Форвард «Ювентуса» может в скором времени оказаться в испанском «Атлетико», сначала вернувшись в другой мадридский клуб...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close