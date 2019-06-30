Хамес желает оказаться в Атлетико
Колумбийский хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес хочет оказаться в «Атлетико». Об этом сообщают футбольные источники Испании.
По имеющейся информации, у полузащитника имеется достойное предложение о сотрудничестве от «Наполи». Однако, футболист желает пополнить стан мадридского «Атлетико», в связи с чем переговорный процесс с «партенопейцами» был поставлен на паузу.
В свою очередь, «матрасники» ожидают оплату трансфера Антуана Гризманна, чтобы усилиться Хамесом.
На протяжении двух последних лет Хамес Родригес играл в стане мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выложил 13 000 000 евро «Реалу» за аренду исполнителя, но в дальнейшем отказались воспользоваться имеющимся правом его выкупить за 42 000 000 евро. На сегодня колумбиец находится в расположении «сливочных», с которыми у него контракт до конца сезона 2020/21 гг.
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