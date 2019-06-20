Моуринью опроверг возможность возглавить Ньюксал
Именитый португальский специалист Жозе Моуринью дал комментарий по поводу появившихся данных в СМИ относительно возможности возглавить им британский «Ньюксал».
«Я имею четкое убеждение играть на победу. Не хочу, чтобы было по-другому. Если я не достигаю побед, то я, футболисты и клуб испытываю проблемы. Мне необходим проект, в котором я буду играть на победу.
Если кто-то предложит мне контракт сроком на 10 лет и поставит передо мной цель занимать середину в турнирной таблице – это не по мне. Я имею другую природу и цели – биться за победу», - отметил Моуринью.
Напомним, ранее руководству «Ньюксала» не удалось достичь договоренностей о продлении трудового соглашения с испанским специалистом Рафаэлем Бенитесом. Срок действия контракта между ним и «сороками» истечет уже в конце этого месяца. Однако, тренер уже покинул расположение клуба.
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