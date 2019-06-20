  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Четверг 27 июня

19:00  cleag Краснодар - ЦСКА
Пятница 28 июня

18:00  cleag Бразилия - Парагвай 19:00  cleag Венесуэла - Аргентина
Свернуть список трансляций

Моуринью опроверг возможность возглавить Ньюксал

Дата публикации: Вчера, 22:46 | Категория: Новости футбола

    Именитый португальский специалист Жозе Моуринью дал комментарий по поводу появившихся данных в СМИ относительно возможности возглавить им британский «Ньюксал».

    «Я имею четкое убеждение играть на победу. Не хочу, чтобы было по-другому. Если я не достигаю побед, то я, футболисты и клуб испытываю проблемы. Мне необходим проект, в котором я буду играть на победу.

    Если кто-то предложит мне контракт сроком на 10 лет и поставит передо мной цель занимать середину в турнирной таблице – это не по мне. Я имею другую природу и цели – биться за победу», - отметил Моуринью.

    Напомним, ранее руководству «Ньюксала» не удалось достичь договоренностей о продлении трудового соглашения с испанским специалистом Рафаэлем Бенитесом. Срок действия контракта между ним и «сороками» истечет уже в конце этого месяца. Однако, тренер уже покинул расположение клуба.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Моуринью рассказал о своих планах
    Моуринью рассказал о своих планах
        Именитый португальский специалист Жозе Моуринью рассказал о своих планах на будущее. Он отметил, что желает одержать чемпионство на...
  • Моуринью: Бундеслига меня захватывает
    Моуринью: Бундеслига меня захватывает
           Португальский специалист Жозе Моуринью, ныне остающийся без работы рассказал, почему ему нравится немецкий чемпионат. ...
  • Моуринью: Азар достоин играть в Реале
    Моуринью: Азар достоин играть в Реале
                      Именитый португальский специалист, бывший наставник мадридского «Реала» и...
  • Моуринью может возглавить Интер
    Моуринью может возглавить Интер
                        Экс-главный тренер миланского...
  • Анчелотти: хочу возглавить большой клуб
    Анчелотти: хочу возглавить большой клуб
    Экс-тренер «Реала» Анчелотти поведал о своих планах. «Мне было очень досадно после увольнения из мадридского коллектива, но я...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close