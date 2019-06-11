  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Пятница 21 июня

02:00  cleag Уругвай - Япония
Свернуть список трансляций

МЮ рассчитывает купить Обамеянга

Дата публикации: Вчера, 20:17 | Категория: Новости футбола

МЮ рассчитывает купить Обамеянга

   Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Такие данные сообщают британские СМИ.

   Источники пишут, что «красные дъяволы» готовы отправить «канонирам» предложение по покупке 30-летнего исполнителя за 70 000 000 фунтов стерлингов.

   Также есть данные, что в случае срыва планов, «Манчестер Юнайтед» попытается заполучить Пауло Дибала из «Ювентуса» или Мауро Икарди из «Интера».

   В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 50 поединках за «Арсенал». В этих матчах он наколотил 30 голов и оформил семь результативных передач.

   Срок действия соглашения о сотрудничестве между Обамеянгом и «Арсеналом» заключено до середины 2021 года. Добавим, что ранее некоторые издания писали о том, что лондонцы готовы предложить футболисту новый договор.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Арсенал и Челси готовы побороться за Бальде Кейта
    Арсенал и Челси готовы побороться за Бальде Кейта
    Ведущие команды английского первенства интересуются возможностью покупки нападающего «Лацио» Б. Кейта, который играет за римскую команду...
  • Обамеянг сообщил Боруссии о желании перейти в Реал
    Обамеянг сообщил Боруссии о желании перейти в Реал
    Сага с переездом бомбардира дортмундской «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамеянгом обрастает новыми слухами. Так по данным испанского...
  • Интер интересуется Обамеянгом
    Интер интересуется Обамеянгом
    Ввиду того, что «Интер» наверняка в скором времени распрощается с М. Икарди, управление итальянской команды рассматривает возможные...
  • Ман Юнайтед готов предложить за Обамеянга 70 млн фунтов
    Ман Юнайтед готов предложить за Обамеянга 70 млн фунтов
    Голеадор Шмелей Обамеянг близок к тому, чтобы перебраться в «МЮ» в период летнего межсезонья. «Daily Mail» информирует,...
  • Арсенал готов заплатить 42 млн фунтов за Обамеянга
    Арсенал готов заплатить 42 млн фунтов за Обамеянга
    Пушкари интересуются возможностью подписать форварда «Боруссии Д» Пьера-Эмерика Обамеянга. Такую информацию разместили британские...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close