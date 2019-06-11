МЮ рассчитывает купить Обамеянга

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Такие данные сообщают британские СМИ.

Источники пишут, что «красные дъяволы» готовы отправить «канонирам» предложение по покупке 30-летнего исполнителя за 70 000 000 фунтов стерлингов.

Также есть данные, что в случае срыва планов, «Манчестер Юнайтед» попытается заполучить Пауло Дибала из «Ювентуса» или Мауро Икарди из «Интера».

В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 50 поединках за «Арсенал». В этих матчах он наколотил 30 голов и оформил семь результативных передач.

Срок действия соглашения о сотрудничестве между Обамеянгом и «Арсеналом» заключено до середины 2021 года. Добавим, что ранее некоторые издания писали о том, что лондонцы готовы предложить футболисту новый договор.