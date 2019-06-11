МЮ рассчитывает купить Обамеянга
Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Такие данные сообщают британские СМИ.
Источники пишут, что «красные дъяволы» готовы отправить «канонирам» предложение по покупке 30-летнего исполнителя за 70 000 000 фунтов стерлингов.
Также есть данные, что в случае срыва планов, «Манчестер Юнайтед» попытается заполучить Пауло Дибала из «Ювентуса» или Мауро Икарди из «Интера».
В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 50 поединках за «Арсенал». В этих матчах он наколотил 30 голов и оформил семь результативных передач.
Срок действия соглашения о сотрудничестве между Обамеянгом и «Арсеналом» заключено до середины 2021 года. Добавим, что ранее некоторые издания писали о том, что лондонцы готовы предложить футболисту новый договор.
Похожие новости:
Ведущие команды английского первенства интересуются возможностью покупки нападающего «Лацио» Б. Кейта, который играет за римскую команду...
Сага с переездом бомбардира дортмундской «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамеянгом обрастает новыми слухами. Так по данным испанского...
Ввиду того, что «Интер» наверняка в скором времени распрощается с М. Икарди, управление итальянской команды рассматривает возможные...
Голеадор Шмелей Обамеянг близок к тому, чтобы перебраться в «МЮ» в период летнего межсезонья. «Daily Mail» информирует,...
Пушкари интересуются возможностью подписать форварда «Боруссии Д» Пьера-Эмерика Обамеянга. Такую информацию разместили британские...