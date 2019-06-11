Салах в прицеле Реала и Ювентуса

Как сообщают британские таблоиды, мадридский «Реал» и туринский «Реал» всерьез заинтересованы в усилении состава форвардом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.

Испанский и итальянский клубы отправили предложение «Ливерпулю» относительно приобретения 27-летнего египетского форварда за 150 000 000 фунтов стерлингов (около 168 000 000 евро).

В свою очередь, Салах не желает покидать стан «мерсисайдцев». Кроме того, данным вопросом озаботился главный коуч команды Юрген Клопп, который провел встречу с руководством клуба и обсудил вероятность ухода Салаха. После этого, руководство «Ливерпуля» ответило отказом на предложения «Реала» и «Ювентуса».

Добавим, что за прошлый сезон Мохаммед Салах 52 раза выходил на поле в футболке «Ливерпуля». На его счету 27 результативных ударов по воротам соперников и 13 голевых пасов.