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Неймар может покинуть ПСЖ

Дата публикации: Вчера, 23:58 | Категория: Новости футбола

    Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант продажи бразильского форварда команды Неймара. Такие сведения приводит французская пресса.

    По имеющимся данным, боссы парижан намереваются продать нападающего уже в это окно трансферов, однако, если за игрока буду предложены хорошие деньги, а именно не менее 222 000 000 евро. Именно такую сумму заплатил французский клуб, покупая футболиста у «Барселоны».

    В свою очередь, Неймар тоже желает покинуть «Пари Сен-Жермен». В этой связи представитель нападающего уже ведет работу по организации его перехода.

    Напомним, что Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. В прошлом сезоне 27-летний бразилец был задействован в 17 поединках в рамках Лиги 1, в которых он забил 15 мячей, а также оформил семь ассистов. Срок действия соглашения между игроком и клубом рассчитано до середины 2022 года.

 

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