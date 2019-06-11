Неймар может покинуть ПСЖ

Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант продажи бразильского форварда команды Неймара. Такие сведения приводит французская пресса.

По имеющимся данным, боссы парижан намереваются продать нападающего уже в это окно трансферов, однако, если за игрока буду предложены хорошие деньги, а именно не менее 222 000 000 евро. Именно такую сумму заплатил французский клуб, покупая футболиста у «Барселоны».

В свою очередь, Неймар тоже желает покинуть «Пари Сен-Жермен». В этой связи представитель нападающего уже ведет работу по организации его перехода.

Напомним, что Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. В прошлом сезоне 27-летний бразилец был задействован в 17 поединках в рамках Лиги 1, в которых он забил 15 мячей, а также оформил семь ассистов. Срок действия соглашения между игроком и клубом рассчитано до середины 2022 года.