Рабьо установил контакт с Ювентусом

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Адриан Рабьо связался с боссами туринского «Ювентуса», с которыми обсудил вероятность оформления договора о сотрудничестве с клубом. Об этом пишут итальянские СМИ.

Срок действия текущего соглашения о сотрудничестве между Рабьо и парижским клубом истечет уже в конце июня, после чего футболист станет свободным агентом. Однако, вести полноценный переговорный процесс с представителями других клубов имеет право уже сегодня.

Недавно ряд изданий публиковали данные о том, что на Рабьо претендует «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что «манкунианцы» готовы предложить игроку щедрые условия работы в виде заработной платы в размере 10 000 000 евро за год и разные бонусы – до 5 000 000 евро.

В прошедшем сезоне Адриан Рабьо 14 раза выходил на футбольное поле в рамках французского первенства, оформил два гола и сделал один ассист.