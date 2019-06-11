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Реал готов к продаже Модрича

Дата публикации: Сегодня, 21:25 | Категория: Новости футбола

Реал готов к продаже Модрича

   Текущим летом мадридский «Реал» может расстаться с хорватским хавбеком команды Лукой Модричем. Об этом пишут испанские футбольные источники.

   Существенные денежные затраты «королевского» клуба на усиление состава (достигающие 300 000 000 евро), вынуждают руководство пересмотреть взгляд на будущее ряда исполнителей команды. Так, некоторые игроки могут быть проданы, в частности рассматривается вариант одобрения поступающих предложений по покупке Модрича. Однако, если против такого сценария будет не против сам хавбек.

   В прошлом сезоне хорват 46 раз выходил на футбольное поле. 33-летний полузащитник забил четыре гола, сделал восемь голевых пасов. Срок действия его контракта со «сливочными» рассчитан до завершения сезона 2019/2020. Стоимость исполнителя на рынке трансферов оценивается в 20 000 000 евро.

 

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