Барселона рассматривает продажу Ракитича
По информации испанских футбольных изданий хорватский хавбек «Барселоны» Иван Ракитич может покинуть стан «сине-гранатовых».
Уточняется, что главный коуч каталонского клуба Эрнесто Вальверде не против трансфера футболиста. Но лишь в случае, если «Барселона» получит хорошее предложение.
Напомним, что ранее в средствах массовой информации появлялись публикации об интересе к 31-летнему полузащитнику со стороны миланского «Интера», британского «Манчестер Юнайтед», а также французского «Пари Сен-Жермен».
Иван Ракитич защищает цвета «блаугранос» с 2014 года. Тогда боссы клуба выложили за него «Севилье» 18 000 000 евро.
За минувший сезон полузащитник принял участие в 54 поединках в рамках всех состязаний, в которых принимала участие «Барселона». На счету игрока пять забитых мячей и десять результативных передач.
Похожие новости:
По словам хавбека «Барселоны» и национальной команды Хорватии Ивана...
Иван Ракитич Главный тренер «Барселоны» Эрнестно Вальверде заявил о том, что намерен сохранить в команде хорватского хавбека Ивана...
Иван Ракитич По данным испанских изданий, на хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича претендует «Пари Сен-Жермен....
Хавбек «Андерлехта» (Бельгия) Ю. Тилеманс вскоре может попробовать свои силы в Серии А. О повышенном внимании «Юве» к...
Бразилец, выступающий в английском «Ливерпуле», может перейти в стан каталонской «Барселоны» или же в «Пари...