Барселона рассматривает продажу Ракитича

По информации испанских футбольных изданий хорватский хавбек «Барселоны» Иван Ракитич может покинуть стан «сине-гранатовых».

Уточняется, что главный коуч каталонского клуба Эрнесто Вальверде не против трансфера футболиста. Но лишь в случае, если «Барселона» получит хорошее предложение.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации появлялись публикации об интересе к 31-летнему полузащитнику со стороны миланского «Интера», британского «Манчестер Юнайтед», а также французского «Пари Сен-Жермен».

Иван Ракитич защищает цвета «блаугранос» с 2014 года. Тогда боссы клуба выложили за него «Севилье» 18 000 000 евро.

За минувший сезон полузащитник принял участие в 54 поединках в рамках всех состязаний, в которых принимала участие «Барселона». На счету игрока пять забитых мячей и десять результативных передач.