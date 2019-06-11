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Барселона рассматривает продажу Ракитича

Дата публикации: Сегодня, 21:29 | Категория: Новости футбола

Барселона рассматривает продажу Ракитича

   По информации испанских футбольных изданий хорватский хавбек «Барселоны» Иван Ракитич может покинуть стан «сине-гранатовых».

   Уточняется, что главный коуч каталонского клуба Эрнесто Вальверде не против трансфера футболиста. Но лишь в случае, если «Барселона» получит хорошее предложение.

   Напомним, что ранее в средствах массовой информации появлялись публикации об интересе к 31-летнему полузащитнику со стороны миланского «Интера», британского «Манчестер Юнайтед», а также французского «Пари Сен-Жермен». 

   Иван Ракитич защищает цвета «блаугранос» с 2014 года. Тогда боссы клуба выложили за него «Севилье» 18 000 000 евро.

   За минувший сезон полузащитник принял участие в 54 поединках в рамках всех состязаний, в которых принимала участие «Барселона». На счету игрока пять забитых мячей и десять результативных передач.

 

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