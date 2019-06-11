Дибала близок к уходу из Ювентуса
Аргентинский форвард Пауло Дибала, выступающий за туринский «Ювентус» близок к тому, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщили итальянские футбольные источники.
Уточняется, что причиной вероятного ухода 25-летнего нападающего из стана «бьянконери» является приход в клуб Криштиану Роналду. Так, «Ювентус» начал задействовать игровую схему 4-3-3, из-за которой Дибала стал получать меньше времени на футбольном поле. При этом, его выход сопровождается занятием непривычной позиции – правофлангового форварда.
По данным футбольных изданий, в услугах аргентинца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер». Эти два клуба следят за дальнейшим развитием событий.
Добавим, что в итальянском первенстве минувшего сезона Пауло Дибала был задействован в 30 поединках (24 из которых он провел с первых минут). На счету нападающего «Старой синьоры» пять забитых голов и четыре результативных паса.
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