Ювентус собирается вернуть Погба

По информации одного из европейских спортивных журналистов, туринский «Ювентус» начал переговорный процесс по поводу возвращения к себе хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Боссы «бьянконери» желают вернуть французского полузащитника этим летом. Ожидается, что решение относительно будущего футболиста боссы «красных дъяволов» примут в ближайшее время. Однако, контакт между клубами уже был установлен.

Добавим, что ранее в СМИ появлялись публикации об интересе мадридского «Реала» к Полю Погба и обмена его на хавбеков Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, а также голкипера Кейлора Наваса.

Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с середины 2016 года. Футболист был приобретен у «Ювентуса» за 105 000 000 евро. За прошедший сезон 26-летний исполнитель принял участие в 35 поединках в рамках АПЛ, забил 13 мячей. Контракт игрока с «манкунианцами» рассчитан до конца сезона 2020/21.