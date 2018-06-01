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Гризманн не знает где продолжит карьеру

Дата публикации: Вчера, 22:25 | Категория: Новости футбола

Гризманн не знает где продолжит карьеру

     Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн дал комментарий по поводу своего будущего.

     «Где я буду выступать в будущем сезоне? Не знаю. Это хороший вопрос. Посмотрим, что будет далее. Всему свое время», - отметил французский нападающий.

     Кроме того, исполнитель выразил мнение по поводу выступлений за национальную команду Франции:

     «Играть за сборную Франции – потрясающе. Мы получаем наслаждение от этого, так как не все футболисты имеют такой шанс. Мы гордимся тем, что представляем свою страну», - подчеркнул Гризманн.

     Напомним, что в минувшем месяце 28-летний нападающий «матрасников» заявил, что собирается уйти из команды. При этом, ряд СМИ на регулярной основе сообщают, что на футболиста претендует «Барселона». Однако, сторонам все еще не удается достичь договоренностей по трансферу французского игрока.

 

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