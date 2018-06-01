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Арсенал собирается продать Озила

Дата публикации: Вчера, 20:06 | Категория: Новости футбола

Арсенал собирается продать Озила

   Руководство лондонского «Арсенала» приняло решение о продаже немецкого хавбека команды Месута Озила. Об этом пишут местные источники.

   При этом, основной проблемой «канониров» при продаже игрока может стать невозможность удовлетворения его финансовых запросов. Так, за одну неделю полузащитник получает 350 000 фунтов стерлингов. Именно это и стало одной из причин выставления исполнителя на трансфер.

   Наверняка, ввиду такого высокого уровня денежного довольствия, ранее Озил заявлял, что счастлив в клубе. Кроме того, его агент отметил, что футболист будет выступать до завершения срока действия соглашения с лондонцами – до 2021 года.

   В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Месут Озил выходил на футбольное поле 24 раза, отметился пятью результативными ударами по воротам соперников и оформил две голевые передачи.

 

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