Хамес на прицеле Ювентуса и Наполи
Итальянские «Ювентус» и «Наполи» заинтересованы в приобретении колумбийского хавбека мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. Соответствующую информацию опубликовали испанские футбольные издания.
Уточняется, что клубы Серии А желают купить футболиста уже этим летом. На протяжении последних двух лет полузащитник защищал цвета «Баварии» в качестве арендованного игрока. При этом, право приоритетного выкупа имеется именно у мюнхенского клуба (за 42 000 000 евро). Однако, как отмечают эксперты, «Бавария» откажется от данной идеи ввиду имеющегося конфликта между Хамесом и Нико Ковачем.
В прошедшем сезоне Хамес Родригес 20 раз выходил на футбольной поле в рамках немецкого национального первенства, забил семь голов, оформил три голевых паса. Действие контракта между «Реалом» и Хамесом рассчитано до конца сезона 2020/22 гг.
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