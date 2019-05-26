МЮ планирует продать Лукаку

«Манчестер Юнайтед» собирается выручить внушительную сумму денег с трансфера бельгийского форварда команды Ромелу Лукаку. Об этом пишут британские таблоиды.

Ожидается, что руководство «красных дъяволов» готово расстаться со своим исполнителем и желает продать его не меньше чем за 80 000 000 фунтов стерлингов.

По данным СМИ, основной претендент на игрока – миланский «Интер». Отмечается, что Ромелу Лукаку сможет полноценно заменить аргентинца Мауро Икарди.

Добавим, что ранее появлялись данные о том, что бельгийский нападающий готов уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за того, что у него нет желания играть под руководством главного коуча, норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку был задействован в 32 играх в поединках Английской Премьер-лиги, в которых отметился 12 голами.