ПСЖ интересен Милнер

По информации французских источников, на хавбека и вице-капитана «Ливерпуля» Джеймса Милнера претендует «Пари Сен-Жермен».

Уточняется, что боссы парижской команды занимаются поиском игрока для усиления полузащиты. Одним из вариантов является приобретение опытного 33-летнего английского исполнителя. Также руководство «Пари Сен-Жермен» привлекает то, что срок трудового соглашения между Милнером и «мерсисайдцами» истечет уже ближайшим летом, а это значит, что на футболиста не придется выкладывать серьезные суммы.

Напомним, что Джеймс Милнер играет за «Ливерпуль» с 2015 года. В завершившемся розыгрыше Английской Премьер-лиги полузашитник был задействован в 31 поединке, в которых ему удалось пять раз поразить ворота соперников, оформить четыре результативных паса. При этом, опытный хавбек получил шесть желтых карточек.