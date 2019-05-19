Атлетико желает купить Марио Фернандеса
В сфере интересов мадридского «Атлетико» оказался защитник московского ЦСКА Марио Фернандес. Об этом пишут испанские футбольные издания.
Уточняется, что клуб из Мадрида готов выложить за бразильского исполнителя «армейцев» с российским паспортом 30 000 000 евро.
Отметим, что накануне в ряде изданий начали появляться публикации о том, что за Фернандесом пристально наблюдают ряд европейских грандов, в числе которых называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Барселона» и «Бавария».
Стоимость Марио Фернандеса оценивается в 25 000 000 евро. Футболист играет за московский клуб с 2012 года. До этого, он на протяжении трех сезонов выступал за бразильский «Гремио». В этом сезоне защитник «армейцев» сыграл в 27 поединках в рамках Российской Премьер-лиги, забил один мяч и сделал шесть ассистов.
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