Атлетико желает купить Марио Фернандеса

В сфере интересов мадридского «Атлетико» оказался защитник московского ЦСКА Марио Фернандес. Об этом пишут испанские футбольные издания.

Уточняется, что клуб из Мадрида готов выложить за бразильского исполнителя «армейцев» с российским паспортом 30 000 000 евро.

Отметим, что накануне в ряде изданий начали появляться публикации о том, что за Фернандесом пристально наблюдают ряд европейских грандов, в числе которых называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Барселона» и «Бавария».

Стоимость Марио Фернандеса оценивается в 25 000 000 евро. Футболист играет за московский клуб с 2012 года. До этого, он на протяжении трех сезонов выступал за бразильский «Гремио». В этом сезоне защитник «армейцев» сыграл в 27 поединках в рамках Российской Премьер-лиги, забил один мяч и сделал шесть ассистов.