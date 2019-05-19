  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Атлетико желает купить Марио Фернандеса

Дата публикации: Сегодня, 16:01 | Категория: Новости футбола

Атлетико желает купить Марио Фернандеса

    В сфере интересов мадридского «Атлетико» оказался защитник московского ЦСКА Марио Фернандес. Об этом пишут испанские футбольные издания.

    Уточняется, что клуб из Мадрида готов выложить за бразильского исполнителя «армейцев» с российским паспортом 30 000 000 евро.

    Отметим, что накануне в ряде изданий начали появляться публикации о том, что за Фернандесом пристально наблюдают ряд европейских грандов, в числе которых называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Барселона» и «Бавария».

    Стоимость Марио Фернандеса оценивается в 25 000 000 евро. Футболист играет за московский клуб с 2012 года. До этого, он на протяжении трех сезонов выступал за бразильский «Гремио». В этом сезоне защитник «армейцев» сыграл в 27 поединках в рамках Российской Премьер-лиги, забил один мяч и сделал шесть ассистов.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Фабиньо близок к переходу в Ман Юнайтед
    Фабиньо близок к переходу в Ман Юнайтед
    Как сообщил Дж. Ди Марцио, авторитетный представитель Sky Sports, опорный полузащитник «Монако» уже скоро может присоединиться к...
  • Атлетико готов выложить за трансфер Белотти 60 млн евро
    Атлетико готов выложить за трансфер Белотти 60 млн евро
    По версии СОРЕ, глава тренерского штаба «Атлетико» (Мадрид) Д. Симеоне имеет личный интерес в подписании результативного форварда...
  • Манчестер Юнайтед хочет купить Виллиана
    Манчестер Юнайтед хочет купить Виллиана
    Бразильский представитель «Челси» Виллиан вновь заинтересовал своими выступлениями управление английского «Ман Юнайтед», о...
  • Защитник ЦСКА входит в шорт-лист Барселоны
    Защитник ЦСКА входит в шорт-лист Барселоны
    Оборонительный футболист ЦСКА (Москва) М. Фернандес заинтересовал своими выступлениями менеджмент «Барселоны», о чём информирует...
  • Гамбург заинтересован в Лемине
    Гамбург заинтересован в Лемине
    Красноштанники заинтересовались возможностью подписания хавбека туринского «Ювентуса» М. Лемины. По сообщениям Bild стало известно,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close