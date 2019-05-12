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Ливерпуль и Боруссия претендуют на Брандта

Дата публикации: Вчера, 23:14 | Категория: Новости футбола

Ливерпуль и Боруссия претендуют на Брандта

     В приближающееся летнее окно трансферов, «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» рассчитывают подписать форварда «Байера» Юлиана Брандта. Об этом сообщают британские футбольные издания.

     Отмечается, что английский и немецкий клуб готовы заплатить за Брандта 25 000 000 евро. Именно данная сумма прописана в трудовом соглашении 23-летнего футболиста с «Байером».

     Источники пишут, что исполнитель доволен своим положением в «Байере» и был бы не прочь продолжить в нем выступления. Однако, его будущее может зависеть от того, попадут ли «фармацевты» в Лигу чемпионов. Так, за один тур до завершения сезона, команды располагается на пятой строчке немецкого национального первенства. В настоящее время, благодаря дополнительным результатам, «Байер» опережает мёнхенгладбахская «Боруссия».

     Юлиан Брандт сыграл за этот сезон в 32 поединках в рамках Бундеслиги, забил 6 мячей и оформил 11 голевых пасов.

 

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