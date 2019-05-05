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СМИ: Реал может поменять Хамеса на Неймара

Дата публикации: Вчера, 22:40 | Категория: Новости футбола

СМИ: Реал может поменять Хамеса на Неймара

     Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может оказаться в мадридском «Реале» в летнее межсезонье. Об этом пишет ряд европейских изданий.

     Отмечается, что руководство французского клуба может принять предложение по трансферу футболиста, но при условии, если за него будет не менее 350 000 000 евро. Кроме того, в сделку должен быть включен хавбек Хамес Родригес. Напомним, ныне колумбиец (права на которого принадлежат «Реалу») играет за мюнхенскую «Баварию».

     При этом, данной крупной сделке может помешать именно немецкий клуб – они имеет приоритет по возможности выкупа Хамеса за 42 000 000 евро.

     Напомним, что в этом сезоне 27-летний Хамес Родригес принял участие в 20 поединках в рамках немецкого чемпионата, забил 7 мячей и оформил 3 ассиста. В свою очередь, ровесник колумбийца Неймар сыграл в 16 матчах французского первенства, наколотил 14 голов и сделал 6 голевых пасов.

 

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