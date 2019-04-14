МЮ отказался от идеи купить Коутинью
Как сообщают испанские спортивные источники, хавбек «Барселоны» Филиппе Коутинью не будет переходить в стан «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что боссы «манкунианцев» ранее рассматривали усиление команды бразильским исполнителем, но отказались от данного шага. При этом, причина невозможности трансфера – реакция фанатов клуба на появление игрока на футбольном поле в ходе поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. Таким образом, руководство «красных дъяволов» решило, что болельщики не смогут принять 26-летнего полузащитника из-за его прошлого в «Ливерпуле».
До этого, в ряде изданий появлялись публикации о том, что «Манчестер Юнайтед» способен выложить за Коутинью внушительную сумму – свыше 100 000 000 евро.
В этом сезоне футболист сыграл в 30 играх в рамках испанского чемпионата, забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса.
Похожие новости:
Хавбек «Барселоны» и национальной команды Бразилии Филиппе Коутинью может...
Бразильский хавбек «Барселоны» Филиппе Коутинью может переехать на Туманный...
Бразильский хавбек «Барселоны» Филипе Коутинью не исключил возможности...
По данным британских таблоидов, лондонский «Челси» намеревается...
Бразильский представитель «Челси» Виллиан вновь заинтересовал своими выступлениями управление английского «Ман Юнайтед», о...