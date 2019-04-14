МЮ отказался от идеи купить Коутинью

Как сообщают испанские спортивные источники, хавбек «Барселоны» Филиппе Коутинью не будет переходить в стан «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что боссы «манкунианцев» ранее рассматривали усиление команды бразильским исполнителем, но отказались от данного шага. При этом, причина невозможности трансфера – реакция фанатов клуба на появление игрока на футбольном поле в ходе поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. Таким образом, руководство «красных дъяволов» решило, что болельщики не смогут принять 26-летнего полузащитника из-за его прошлого в «Ливерпуле».

До этого, в ряде изданий появлялись публикации о том, что «Манчестер Юнайтед» способен выложить за Коутинью внушительную сумму – свыше 100 000 000 евро.

В этом сезоне футболист сыграл в 30 играх в рамках испанского чемпионата, забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса.