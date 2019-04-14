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МЮ отказался от идеи купить Коутинью

Дата публикации: Сегодня, 21:26 | Категория: Новости футбола

МЮ отказался от идеи купить Коутинью

      Как сообщают испанские спортивные источники, хавбек «Барселоны» Филиппе Коутинью не будет переходить в стан «Манчестер Юнайтед».

      Отмечается, что боссы «манкунианцев» ранее рассматривали усиление команды бразильским исполнителем, но отказались от данного шага. При этом, причина невозможности трансфера – реакция фанатов клуба на появление игрока на футбольном поле в ходе поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. Таким образом, руководство «красных дъяволов» решило, что болельщики не смогут принять 26-летнего полузащитника из-за его прошлого в «Ливерпуле».

      До этого, в ряде изданий появлялись публикации о том, что «Манчестер Юнайтед» способен выложить за Коутинью внушительную сумму – свыше 100 000 000 евро.

      В этом сезоне футболист сыграл в 30 играх в рамках испанского чемпионата, забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса.

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