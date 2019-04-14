Три топ-клуба Европы заинтересованы в игроке Спортинга

Хавбек «Спортинга» (Лиссабон) Бруну Фернандеш попал в сферу интересов трех европейских топ-клубов. Соответствующую информацию опубликовали в португальской прессе.

В числе заинтересованных клубов – английский «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и французский «Пари Сен-Жермен». Кроме того, за футболистом следят и другие клубы, в том числе из Германии.

Отметим, что Бруну Фернандеш начал карьеру в Италии. В период с 2012 по 2017 год он выступал за такие клубы, как «Новара», «Удинезе», «Сампдория». Потом игрок перешел в «Спортинг».

За текущий сезон 24-летний исполнитель сыграл в 28 поединках национального первенства, забил 16 мячей. Также на счету Фернандеша 9 сыгранных матчей за сборную Португалии.

Трудовое соглашение игрока со «Спортингом» рассчитано до конца сезона 2022/2023 гг. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 35 000 000 евро.