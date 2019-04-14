  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Три топ-клуба Европы заинтересованы в игроке Спортинга

Дата публикации: Сегодня, 21:25 | Категория: Новости футбола

Три топ-клуба Европы заинтересованы в игроке Спортинга

      Хавбек «Спортинга» (Лиссабон) Бруну Фернандеш попал в сферу интересов трех европейских топ-клубов. Соответствующую информацию опубликовали в португальской прессе.

      В числе заинтересованных клубов – английский «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и французский «Пари Сен-Жермен». Кроме того, за футболистом следят и другие клубы, в том числе из Германии.

      Отметим, что Бруну Фернандеш начал карьеру в Италии. В период с 2012 по 2017 год он выступал за такие клубы, как «Новара», «Удинезе», «Сампдория». Потом игрок перешел в «Спортинг».

      За текущий сезон 24-летний исполнитель сыграл в 28 поединках национального первенства, забил 16 мячей. Также на счету Фернандеша 9 сыгранных матчей за сборную Португалии.

      Трудовое соглашение игрока со «Спортингом» рассчитано до конца сезона 2022/2023 гг. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 35 000 000 евро.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Марсель и Лион интересуется защитником Спортинга
    Марсель и Лион интересуется защитником Спортинга
    Представитель «Спортинга» (Лиссабон) М. Зегелаар добился интереса к своей персоне сразу 2-х ведущих клубов французской Лиги 1. По...
  • L'Equipe: Динамо продало Петровича в Спортинг
    L'Equipe: Динамо продало Петровича в Спортинг
    Хавбек Р. Петрович выступающий в составе «Динамо» (Киев), перебирается в Португалию. По информации французского L’Equipe,...
  • Тоттенхэм, Лестер и Атлетико включились в борьбу за Слимани
    Тоттенхэм, Лестер и Атлетико включились в борьбу за Слимани
    Нападающий лиссабонского «Спортинга» Ислам Слимани привлек интерес ряда европейских клубов. По данным португальской газеты...
  • Милан, Интер и Фиорентина поборются за Паволетти
    Милан, Интер и Фиорентина поборются за Паволетти
    Паволетти, представляющий «Дженоа», заинтересовал «Милан», «Фиорентину», а также «Интернационале». ...
  • «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Спортинга»
    «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Спортинга»
    Молодой полузащитник лиссабонского «Спортинга» Виллиам Карвальо находится под присмотром клуба из английской Премьер-Лиги. По прошествии...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close