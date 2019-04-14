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Зидан: Реал будет выглядеть лучше

Дата публикации: Сегодня, 21:24 | Категория: Новости футбола

Зидан: Реал будет выглядеть лучше

           Как отмечает главный наставник «Реала» Зинедин Зидан, его подопечные будут играть значительно лучше в следующем сезоне. Такое заявление французский специалист сделал комментируя ничью в игре против «Леганеса» (1:1), которая прошла в рамках Ла Лиги.

          «Первая половина встречи мне не понравилась. Вторая была лучше, так как у нас удалось избежать проигрыша. У меня не очень хорошие впечатления, но не могу сказать, что негативные, ведь «Реал» все же сравнял счет. Кроме того, «Леганес» на своем поле почти не пропускает.

          У нас осталось шесть игр. Нам следует выступать лучшим образом. В будущем сезоне точно будем выглядеть лучше, но собираемся заняться этим вопросом уже сегодня», - сказал наставник «королевского» клуба.

          Напомним, мадридский «Реал» занимает третью строчку испанского национального первенства имея в активе 61 балл.

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