Зидан: Реал будет выглядеть лучше
Как отмечает главный наставник «Реала» Зинедин Зидан, его подопечные будут играть значительно лучше в следующем сезоне. Такое заявление французский специалист сделал комментируя ничью в игре против «Леганеса» (1:1), которая прошла в рамках Ла Лиги.
«Первая половина встречи мне не понравилась. Вторая была лучше, так как у нас удалось избежать проигрыша. У меня не очень хорошие впечатления, но не могу сказать, что негативные, ведь «Реал» все же сравнял счет. Кроме того, «Леганес» на своем поле почти не пропускает.
У нас осталось шесть игр. Нам следует выступать лучшим образом. В будущем сезоне точно будем выглядеть лучше, но собираемся заняться этим вопросом уже сегодня», - сказал наставник «королевского» клуба.
Напомним, мадридский «Реал» занимает третью строчку испанского национального первенства имея в активе 61 балл.
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