Гюндоган не желает продлевать контракт с Манчестер Сити
По словам главного наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, хавбек команды Илкай Гюндоган не собирается продлить трудовое соглашение с «горожанами».
«Гюндоган бы не играл бы по определенной причине. Его соглашение о сотрудничестве с клубом рассчитано на еще один сезон, и он не имеет желания его пролонгировать. Но он играет несмотря на это.
Окончательные решения всегда за мной. Я руководствуюсь своим мнением в определенное время. В то же время, мнение людей зависит от показанного результата. Когда моя команда побеждает, то я становлюсь хорошим, если поражение – я являюсь плохим», - сказано в сообщении.
В этом сезоне 28-летний Илкай Гюндоган участвовал в 26 играх в рамках английского национального первенства, отметился 5 забитыми мячами и сделал 2 ассиста. Срок действия контракта с клубом рассчитан до середины 2020 года.
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