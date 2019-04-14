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Гюндоган не желает продлевать контракт с Манчестер Сити

Дата публикации: Сегодня, 21:23 | Категория: Новости футбола

Гюндоган не желает продлевать контракт с Манчестер Сити 

        По словам главного наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, хавбек команды Илкай Гюндоган не собирается продлить трудовое соглашение с «горожанами».

      «Гюндоган бы не играл бы по определенной причине. Его соглашение о сотрудничестве с клубом рассчитано на еще один сезон, и он не имеет желания его пролонгировать. Но он играет несмотря на это.

      Окончательные решения всегда за мной. Я руководствуюсь своим мнением в определенное время. В то же время, мнение людей зависит от показанного результата. Когда моя команда побеждает, то я становлюсь хорошим, если поражение – я являюсь плохим», - сказано в сообщении.

      В этом сезоне 28-летний Илкай Гюндоган участвовал в 26 играх в рамках английского национального первенства, отметился 5 забитыми мячами и сделал 2 ассиста. Срок действия контракта с клубом рассчитан до середины 2020 года.

 

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