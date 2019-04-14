Клопп: собираемся выиграть все оставшиеся игры 

Победу своих подопечных над лондонским "Челси" (0:2) прокомментировал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. По его словам, он собирается завоевать положительных результат во всех оставшихся матчах текущего розыгрыша Английской Премьер-лиги.

"Хороший матч против достойной команды. Считаю, что мы демонстрировали доминирование во всем. "Ливерпуль" хорошо атаковал, двигался и создавал голевые эпизоды.

Победа над "Челси" была очень важна, так как это очень сильный соперник. То, что сделала моя команда для нужного результата - потрясающе.

Забитый гол Салаха? Это мировой класс. Очень хороший гол.

Наша цель постараться одержать победу во всех оставшихся матчах. Будем стараться это делать", - заявил немецкий специалист.

Также Клопп отметил, что возможные неудачи "Манчестер Сити" в АПЛ могут негативно сказаться на его команде, а именно лишить его подопечных должного уровня концентрации.