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Клопп: собираемся выиграть все оставшиеся игры

Дата публикации: Сегодня, 22:45 | Категория: Новости футбола

Клопп: собираемся выиграть все оставшиеся игры 

     Победу своих подопечных над лондонским "Челси" (0:2) прокомментировал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. По его словам, он собирается завоевать положительных результат во всех оставшихся матчах текущего розыгрыша Английской Премьер-лиги.

    "Хороший матч против достойной команды. Считаю, что мы демонстрировали доминирование во всем. "Ливерпуль" хорошо атаковал, двигался и создавал голевые эпизоды.

    Победа над "Челси" была очень важна, так как это очень сильный соперник. То, что сделала моя команда для нужного результата - потрясающе.

    Забитый гол Салаха? Это мировой класс. Очень хороший гол.

    Наша цель постараться одержать победу во всех оставшихся матчах. Будем стараться это делать", - заявил немецкий специалист.

    Также Клопп отметил, что возможные неудачи "Манчестер Сити" в АПЛ могут негативно сказаться на его команде, а именно лишить его подопечных должного уровня концентрации.

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