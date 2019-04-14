МЮ отпустит Погба в Реал не меньше чем за 150 млн евро
По сведениям авторитетных испанских источников, мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к французскому хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Отмечается, что купить игрока испанскому гранду будет сложно – руководство «красных дъяволов» запросило за француза не меньше чем 150 000 000 евро. Помимо этого, наставник «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на полузащитника в ближайшие сезоны.
Данная сумма не устраивает «сливочных», в связи с чем, боссы клуба собираются рассмотреть другие варианты усиления команды. Ожидается, что ближайшим летом «Реал» потратит на трансферы около 400 000 000 евро, купив ряд исполнителей.
В этом сезоне 26-летний исполнитель стал одним из ключевых звеньев в стане «манкунианцев». Поль Погба принял участие в 30 поединках в рамках Английской Премьер-лиги, отметился 13 мячами и оформил 9 голевых пасов.
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