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МЮ отпустит Погба в Реал не меньше чем за 150 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 22:43 | Категория: Новости футбола

МЮ отпустит Погба в Реал не меньше чем за 150 млн евро

      По сведениям авторитетных испанских источников, мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к французскому хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

      Отмечается, что купить игрока испанскому гранду будет сложно – руководство «красных дъяволов» запросило за француза не меньше чем 150 000 000 евро. Помимо этого, наставник «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на полузащитника в ближайшие сезоны.

      Данная сумма не устраивает «сливочных», в связи с чем, боссы клуба собираются рассмотреть другие варианты усиления команды. Ожидается, что ближайшим летом «Реал» потратит на трансферы около 400 000 000 евро, купив ряд исполнителей.

      В этом сезоне 26-летний исполнитель стал одним из ключевых звеньев в стане «манкунианцев». Поль Погба принял участие в 30 поединках в рамках Английской Премьер-лиги, отметился 13 мячами и оформил 9 голевых пасов.

 

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