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У Месси нет серьезной травмы

Дата публикации: Сегодня, 22:49 | Категория: Новости футбола

У Месси нет серьезной травмы 

      Лидер атак «Барселоны» и капитан команды Лионель Месси не получил серьезное повреждение в результате столкновения с защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом в ходе первой встречи в рамках 1/4 ЛЧ. Об этом пишут футбольные средства массовой информации Испании.

      По имеющейся информации, несмотря на серьезные видимые повреждения аргентинского игрока, медицинский осмотр показал, что у него нет никаких проблем.

      Таким образом, исполнитель сыграет уже в ближайшем поединке 32 тура испанского национального первенства против «Уэски», который пройдет 13 апреля.

      Напомним, Месси после столкновения получил сильное рассечение века. Матч приостанавливался на некоторое время, пока аргентинскому футболисту не была оказана вся необходимая медпомощь. Несмотря на это, лидер «блаугранос» доиграл матч до последней минуты.

 

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