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Бэйл будет продан не меньше чем за 130 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 22:47 | Категория: Новости футбола

Бэйл будет продан не меньше чем за 130 млн евро

     Руководство мадридского «Реала» приняло решение продать валлийского вингера команды Гарета Бэйла. Такие сведения приводят испанские спортивные издания.

     Отмечается, что «сливочные» готовы приступить к переговорному процессу по трансферу исполнителя за сумму, не ниже чем 130 000 000 евро.

     Кроме того, боссы «Реала» изучают возможность обмена футболиста на одну их своих главных целей, а именно французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Также рассматривается вариант поменять Бэйла на Эриксена, выступающего за «Тоттенхэм».

     В «Реале» считают, что за 29-летнего игрока ближайшим летом разгорится нешуточная борьба среди ряда европейских клубов.

     Напомним, что в этом сезоне Гарет Бэйл сыграл в 38 поединках, забил 14 голов и оформил 5 результативных пасов. Его соглашение о сотрудничестве с клубом рассчитано до конца сезона 2021-2022.

 

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