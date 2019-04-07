Реал может бесплатно получить Рабьо
Французские спортивные издания сообщают о том, что боссы мадридского «Реала» установили контакты с представителями хавбека «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо.
Появляются сведения, что «королевский» клуб имеет конкретный разговор с представителями 24-летнего полузащитника французской команды. Кроме того, о ходе переговоров уведомлен главный наставник «сливочных» Зинедин Зидан. В то же время, определенных решительных действий клуб пока не осуществлял. Ожидается, что переход игрока в стан «Реала» может быть совершенно бесплатным.
В этом сезоне Рабьо принял участие в 22 встречах за «Пари Сен-Жермен», сделал 2 ассиста и забил такое же количество мячей. Срок действия трудового соглашения с клубом рассчитано до конца этого сезона. До этого он ответил отказом на предложение о его продлении. Позже футболиста отстранили от тренировочного процесса и участия в матчах.
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