  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Реал может бесплатно получить Рабьо

Дата публикации: Сегодня, 22:46 | Категория: Новости футбола

Реал может бесплатно получить Рабьо 

                Французские спортивные издания сообщают о том, что боссы мадридского «Реала» установили контакты с представителями хавбека «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо.

                Появляются сведения, что «королевский» клуб имеет конкретный разговор с представителями 24-летнего полузащитника французской команды. Кроме того, о ходе переговоров уведомлен главный наставник «сливочных» Зинедин Зидан. В то же время, определенных решительных действий клуб пока не осуществлял. Ожидается, что переход игрока в стан «Реала» может быть совершенно бесплатным.

                В этом сезоне Рабьо принял участие в 22 встречах за «Пари Сен-Жермен», сделал 2 ассиста и забил такое же количество мячей. Срок действия трудового соглашения с клубом рассчитано до конца этого сезона. До этого он ответил отказом на предложение о его продлении. Позже футболиста отстранили от тренировочного процесса и участия в матчах.

Нравится
Похожие новости:
  • Реал может заменить Модрича купив Рабьо
    Реал может заменить Модрича купив Рабьо
                     Адриан Рабьо рассматривается руководством мадридского «Реала» в качестве...
  • МЮ нацелился на Рабьо
    МЮ нацелился на Рабьо
       Одним из ряда претендентов на хавбека «Пари Сен-Жермен» Адриана Рабьо является «Манчестер Юнайтед». Об этом...
  • Ливерпуль установил контакт с агентом Рабьо
    Ливерпуль установил контакт с агентом Рабьо
                           «Ливерпуль» провел ряд переговоров с агентом хавбека...
  • Барселона собирается предложить Рабьо зарплату 10 млн евро в год
    Барселона собирается предложить Рабьо зарплату 10 млн евро в год
    Адриан Рабьо Руководство «Барселоны» намеревается заполучить хавбека «Пари Сен-Жермен» Адриана Рабьо с помощью заманчивого...
  • Рома: четыре варианта замены Пьянича
    Рома: четыре варианта замены Пьянича
    Римляне подбирают варианты усиления команды, на случай ухода полузащитника Миралема Пьянича в другой клуб. В последнее время пресса писала об...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close