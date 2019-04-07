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Бавария рассматривает вариант приглашения Почеттино

Дата публикации: Сегодня, 22:45 | Категория: Новости футбола

Бавария рассматривает вариант приглашения Почеттино 

                  По сведениям испанских футбольных изданий, мюнхенская «Бавария заинтересована в услугах главного коуча «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

                Сообщается, что боссы немецкого клуба, желают сменить наставника команды, даже учитывая тот факт, что действующее соглашение о сотрудничестве с нынешним менеджером «Баварии» Нико Ковачем рассчитано до середины 2021 года.

                Руководство мюнхенцев рассчитывают на то, что аргентинец согласиться пойти работать в «Баварию», получив возможность завоевывать титулы.

                Маурисио Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с лета 2014 года. До этого он работал в английском «Саутгемптоне» и испанском «Эспаньоле». На сегодня у 47-летнего аргентинца нет ни единого завоеванного титула в качестве специалиста. Срок действия соглашения тренер с лондонцами действует до завершения сезона 2022/23 гг.

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