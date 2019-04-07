Бавария рассматривает вариант приглашения Почеттино 

По сведениям испанских футбольных изданий, мюнхенская «Бавария заинтересована в услугах главного коуча «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Сообщается, что боссы немецкого клуба, желают сменить наставника команды, даже учитывая тот факт, что действующее соглашение о сотрудничестве с нынешним менеджером «Баварии» Нико Ковачем рассчитано до середины 2021 года.

Руководство мюнхенцев рассчитывают на то, что аргентинец согласиться пойти работать в «Баварию», получив возможность завоевывать титулы.

Маурисио Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с лета 2014 года. До этого он работал в английском «Саутгемптоне» и испанском «Эспаньоле». На сегодня у 47-летнего аргентинца нет ни единого завоеванного титула в качестве специалиста. Срок действия соглашения тренер с лондонцами действует до завершения сезона 2022/23 гг.