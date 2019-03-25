Лукас Эрнандес – игрок Баварии
Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес перешел в стан мюнхенской «Баварии». Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте немецкого клуба.
По данным, которые публикуют средства массовой информации, сумма сделки достигла порядка 80 000 000 евро. По сведениям «Баварии», контракт с 23-летним исполнителем был заключен на 5 лет. Официальный переход состоится 1 июля текущего года.
«Я горжусь, что теперь буду играть и бороться за титулы в одном из самых сильных клубов в мире», - поделился эмоциями новичок мюнхенцев.
Напомним, что Лукас Эрнандес является основным игроком «матрасников» с 2014 года. В этом розыгрыше испанского первенства французский исполнитель сыграл в 14 матчах и отметился 1 забитым голов. Кроме того, игрок выступает за национальную сборную страны, в которой он дебютировал в минувшем году.
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