Реал предложил за Азара 82 млн евро, Челси отказал
Мадридскому «Реалу» не удалось достичь договоренности о переходе бельгийского игрока лондонского «Челси» Эдена Азара. Об этом пишет ряд европейских футбольных изданий.
«Сливочные» отправили «аристократам» предложение по покупке футболиста за 82 000 000 евро, на что первые ответили отказом. Это объясняется тем, что «Челси» собираются рассмотреть поступающие предложения лишь с суммой по переходу не меньше 115 000 000 евро.
Добавим, что трудовое соглашение бельгийца с лондонцами рассчитано до середины 2020 года.
Напомним, что Эден Азар защищает цвета «Челси» с лета 2012 года. Тогда игрок был куплен у французского «Лилля» за 35 000 000 евро. За этот сезон бельгийский атакующий полузащитник сыграл в 29 поединках в рамках АПЛ (почти все в основном составе команды), наколотил 13 голов и сделал 11 результативных пасов.
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