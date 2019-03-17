ПСЖ готовится к омоложению состава
По данным ряда французских изданий, боссы «Пари Сен-Жермен» намерены омолодить состав в ближайший летний период трансферов. При этом, команду могут покинуть ряд возрастных исполнителей.
Ожидается, что при перестройке в клубе, из команды могут уйти опытнейший голкипер Джанлуиджи Буффон (41 год), Дани Алвес (35 лет). У этих игроков в конце сезона истекает срок действия контракта, а руководители парижан не видят рациональности в их продлении. Кроме того, «ПСЖ» может покинуть капитан команды – Тьяго Силва (34 года).
По имеющейся информации, после вылета «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов в ходе противостояния с «Манчестер Юнайтед», клуб принял решение о том, что держать в составе команды возрастных футболистов не стоит. Взамен этого, принято решение об усилении команды молодыми игроками в летнее межсезонье.
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