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ПСЖ готовится к омоложению состава

Дата публикации: Сегодня, 13:35 | Категория: Новости футбола

ПСЖ готовится к омоложению состава

                  По данным ряда французских изданий, боссы «Пари Сен-Жермен» намерены омолодить состав в ближайший летний период трансферов. При этом, команду могут покинуть ряд возрастных исполнителей.

                Ожидается, что при перестройке в клубе, из команды могут уйти опытнейший голкипер Джанлуиджи Буффон (41 год), Дани Алвес (35 лет). У этих игроков в конце сезона истекает срок действия контракта, а руководители парижан не видят рациональности в их продлении. Кроме того, «ПСЖ» может покинуть капитан команды – Тьяго Силва (34 года).

                По имеющейся информации, после вылета «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов в ходе противостояния с «Манчестер Юнайтед», клуб принял решение о том, что держать в составе команды возрастных футболистов не стоит. Взамен этого, принято решение об усилении команды молодыми игроками в летнее межсезонье.

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