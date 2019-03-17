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МЮ не намерен покупать Бэйла

Дата публикации: Сегодня, 13:27 | Категория: Новости футбола

МЮ не намерен покупать Бэйла

                  Валлийский исполнитель Гарет Бэйл, ныне выступающий за мадридский «Реал» не будет переходить в «Манчестер Юнайтед». Такие сведения приводят британская пресса.

                Отмечается, что боссы «манкунианцев» отказываются от данного трансфера ввиду возраста игрока и его стоимости, которую собираются запросить руководители «королевского» клуба.

                В то же время, за Бэйла готова вести борьбу мюнхенская «Бавария». В лице 29-летнего валлийца, немецкий клуб видит замену возрастным игрокам, а именно Франк Рибери и Арьен Роббен. Ожидается, что ближайшим летом они уйдут из «Баварии».

                Напомним, что Гарет Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В этом сезоне он 22 раза выходил на поле в матчах испанского первенства, забил 8 голов и оформил 2 голевых паса. Трудовой договор между «сливочными» и футболистом рассчитан до середины 2022 года.

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