МЮ не намерен покупать Бэйла

Валлийский исполнитель Гарет Бэйл, ныне выступающий за мадридский «Реал» не будет переходить в «Манчестер Юнайтед». Такие сведения приводят британская пресса.

Отмечается, что боссы «манкунианцев» отказываются от данного трансфера ввиду возраста игрока и его стоимости, которую собираются запросить руководители «королевского» клуба.

В то же время, за Бэйла готова вести борьбу мюнхенская «Бавария». В лице 29-летнего валлийца, немецкий клуб видит замену возрастным игрокам, а именно Франк Рибери и Арьен Роббен. Ожидается, что ближайшим летом они уйдут из «Баварии».

Напомним, что Гарет Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В этом сезоне он 22 раза выходил на поле в матчах испанского первенства, забил 8 голов и оформил 2 голевых паса. Трудовой договор между «сливочными» и футболистом рассчитан до середины 2022 года.