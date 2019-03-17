Cарри намерен продолжать борьбу в АПЛ

Главный наставник лондонского «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий по поводу проигрыша своих подопечных в поединке 31 тура Английской Премьер-лиги против «Эвертона». Игра завершилась уверенной победой «ирисок» со счетом 0:2.

«Хорошо показали себя в первой половине матча. Могли забивать в ряде эпизодов. После этого команда перестала играть и обороняться.

После достойного перерыва футболисты имели большой уровень мотивации. Сложно сказать, почему борьба прекратилась. Я не переживаю за первый тайм. Меня беспокоит вторая половина встречи.

У нас впереди еще восемь поединков. Мы собираемся вести борьбу», - подчеркнул итальянский тренер.

Данная победа позволила набрать 40 зачетных пунктов «Эвертону» и подняться команде на 11 строчку турнирной таблицы АПЛ. В свою очередь, «Челси» остался занимать 6 позицию имея в своем активе 57 баллов.