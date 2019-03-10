  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 12 марта

17:30  cleag Биатлон 20:00  cleag Дижон – ПСЖ 23:00  cleag Ювентус - Атлетико 23:00  cleag Манчестер Сити - Шальке
Свернуть список трансляций

Салах: готов жертвовать ЛЧ ради АПЛ

Дата публикации: Сегодня, 16:09 | Категория: Новости футбола

Салах: готов жертвовать ЛЧ ради АПЛ

                  Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах заявил о готовности пожертвовать своей мечтой победить в Лиге чемпионов, ради трофея Английской Премьер-лиги.

                До истечения розыгрыша английского первенства осталось 8 туров. В настоящее время «мерсисайдцы» располагаются на второй строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера «Манчестер Юнайтед» - составляет лишь один зачетный пункт.

                «Хочу сказать честно, что самый престижный турнир для меня – Лига чемпионов. Но Ливерпуль и его клуб мечтают одержать победу в Английской Премьер-лиге. Именно поэтому я готов пожертвовать своей мечтой ради мечты города и болельщиков.

                Если нам удастся победить в двух турнирах, то это будет великолепно. Будем стремиться сделать это, прилагая все усилия», - заявил египетский нападающий.

                Отметим, что «Ливерпуль» одерживал победу в АПЛ последний раз в далеком сезоне 1989-1990 гг.

Нравится
Похожие новости:
  • Клопп: Ливерпуль намерен победить в АПЛ и ЛЧ
    Клопп: Ливерпуль намерен победить в АПЛ и ЛЧ
                       Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что собирается со своей...
  • Салах: Мы в финале ЛЧ – мечта близка
    Салах: Мы в финале ЛЧ – мечта близка
    Мохаммед Салах Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах снова пообещал фанатам клуба завоевать титул Лиги чемпионов. Сразу же после матча с...
  • Салах: Мечтаю победить в АПЛ с Ливерпулем
    Салах: Мечтаю победить в АПЛ с Ливерпулем
    Мохаммед Салах Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассказал о своих чемпионских амбициях, которые он собирается реализовать вместе со...
  • Тер Штеген: готов покинуть Барселону ради постоянной игровой практики
    Тер Штеген: готов покинуть Барселону ради постоянной игровой практики
    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в беседе с журналистом «Football Espana» выразил недовольство из-за отсутствия...
  • Рибери: не готов пожертвовать Баварией ради Китая
    Рибери: не готов пожертвовать Баварией ради Китая
    Звездный француз рассказал, что у него на руках есть заманчивое предложение из Поднебесной, однако он его отвергнет в том случае, если...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close