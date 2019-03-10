Салах: готов жертвовать ЛЧ ради АПЛ
Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах заявил о готовности пожертвовать своей мечтой победить в Лиге чемпионов, ради трофея Английской Премьер-лиги.
До истечения розыгрыша английского первенства осталось 8 туров. В настоящее время «мерсисайдцы» располагаются на второй строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера «Манчестер Юнайтед» - составляет лишь один зачетный пункт.
«Хочу сказать честно, что самый престижный турнир для меня – Лига чемпионов. Но Ливерпуль и его клуб мечтают одержать победу в Английской Премьер-лиге. Именно поэтому я готов пожертвовать своей мечтой ради мечты города и болельщиков.
Если нам удастся победить в двух турнирах, то это будет великолепно. Будем стремиться сделать это, прилагая все усилия», - заявил египетский нападающий.
Отметим, что «Ливерпуль» одерживал победу в АПЛ последний раз в далеком сезоне 1989-1990 гг.
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