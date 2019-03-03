Ювентус интересуется Асенсио
Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио вошел в сферу интересов туринского «Ювентуса». Такие данные публикуют итальянские спортивные издания.
Сообщается, что «Старая синьора» рассчитывает усилить свой состав за счет Асенсио, который потерял место в основном составе. Также в «Ювентусе» уверены, что подобное положение дел не устраивает игрока и он предпочтет согласиться на переход.
Кроме того, по информации издания, президент «сливочных» Флорентино Перес ближайшим летом намерен осуществить процесс перестроения команды.
Добавим, что трудовое соглашение испанского игрока с «Реалом» рассчитано до 2023 года, в этой связи стоимость трансфера, скорее всего, будет порядка 80 000 000 евро.
В этом сезоне Марко Асенсио сыграл в 20 поединках, забил гол и сделал 5 голевых передач. В 2019 году 23-летний футболист только один раз выходил на поле в основном составе.
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