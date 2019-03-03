Моуринью не исключил возвращение в Реал

Экс-наставник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий, что гордится заинтересованностью со стороны «королевского» клуба, а именно его возвращением на пост главного коуча.

Добавим, что некоторые футбольные издания сообщили о том, что «Реал» заинтересован в возвращении Моуринью летом текущего года.

«Могу ли я вернуться туда, где работал раньше? Если этот клуб имеет правильную структуру, амбиции – без проблем. Считаю, если клуб, в котором ты уже работал желает видеть тебя снова у себя – повод гордиться. «Реал» является культовым клубом, ведь они 13 раз побеждали в Лиге чемпионов.

После «Манчестер Юнайтед» я чувствовал определенное разочарование. Покинув этот клуб, я размышлял над тем, что мог достичь с этой командой многого. Уходя из других мест, я понимал, что отдал все, что было в моих силах», - сказал португальский специалист.