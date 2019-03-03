Сан-Сиро могут снести ради новой арены
Как сообщает итальянская пресса, боссы «Милана» получили добро у местных властей на строительство нового стадиона. При этом, старый стадион будет снесен, а новую арену возведут вблизи от этого места.
Ожидается, что новый стадион будет иметь 60 000 посадочных мест. Стоимость проекта оценивается в около 600 000 000 евро.
Однако, проводящий домашние поединки на «Сан-Сиро» «Интер» тоже должен одобрить данный вариант развития. При положительном решении, подобный проект реализуют к 2023 году.
Сам стадион был открыт в далеком 1926 году. В 1979 году арену переименовали в честь именитого итальянского игрока – Джузеппе Меацца.
На «Сан-Сиро» были проведены матчи Чемпионата мира – в 1934 и 1990 году, два финала Кубка европейских чемпионов – 1965 и 1970 годов. Также на арене прошли два финала Лиги чемпионов – 2001 и 2016 годов.
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