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Сан-Сиро могут снести ради новой арены

Дата публикации: Сегодня, 15:20 | Категория: Новости футбола

Сан-Сиро могут снести ради новой арены

                  Как сообщает итальянская пресса, боссы «Милана» получили добро у местных властей на строительство нового стадиона. При этом, старый стадион будет снесен, а новую арену возведут вблизи от этого места.

                Ожидается, что новый стадион будет иметь 60 000 посадочных мест. Стоимость проекта оценивается в около 600 000 000 евро.

                Однако, проводящий домашние поединки на «Сан-Сиро» «Интер» тоже должен одобрить данный вариант развития. При положительном решении, подобный проект реализуют к 2023 году.

                Сам стадион был открыт в далеком 1926 году. В 1979 году арену переименовали в честь именитого итальянского игрока – Джузеппе Меацца.

    На «Сан-Сиро» были проведены матчи Чемпионата мира – в 1934 и 1990 году, два финала Кубка европейских чемпионов – 1965 и 1970 годов. Также на арене прошли два финала Лиги чемпионов – 2001 и 2016 годов.

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