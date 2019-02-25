Манджукич продлит контракт с Ювентусом

Как сообщает итальянская спортивная пресса, в ближайшее время нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич оформит новое трудовое соглашение с клубом.

Ожидается, что вскоре гендиректор «Старой синьоры» Фабио Паратичи начнет переговорный процесс с хорватским форвардом по данному вопросу. Контракт может быть продлен до середины 2021 года.

Нынешний договор о сотрудничестве между 32-летним исполнителем и «Ювентусом» рассчитан до конца сезона 2019/2020 года. Уровень заработной платы игрока составляет 6 000 000 евро за год.

Добавим, что Марио Манджукич выступает в туринском клубе с 2015 года. Тогда, в летнее трансферное окно футболист был приобретен у «Атлетико» (Мадрид) за 21 000 000 евро. С тех пор хорватский форвард сыграл в более чем 150 поединках, забил 43 мяча и оформил 23 голевых паса в рамках всех турниров.