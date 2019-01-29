Рома готовит увольнение Ди Франческо
Дата публикации: Сегодня, 19:36 | Категория: Новости футбола
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта намеревается сменить главного наставника команды Эусебио Ди Франческо.
Отмечается, что крупнейшее поражение, которое потерпел римский клуб от «Фиорентины» в рамках 1/4 финала Кубка Италии (1:7) вынудило идти президента «Ромы» на данное решение.
При этом, ряд футбольных СМИ уже называют возможного сменщика Ди Франческо – экс-тренер «Фиорентины» Паулу Соуза. Утверждается, что президент «волков» уже проговорил данный вопрос со своим советником. В свою очередь, после увольнения осенью из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» португальский специалист без работы и наверняка не против вернуться в Италию.
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