Рома готовит увольнение Ди Франческо

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта намеревается сменить главного наставника команды Эусебио Ди Франческо.

Отмечается, что крупнейшее поражение, которое потерпел римский клуб от «Фиорентины» в рамках 1/4 финала Кубка Италии (1:7) вынудило идти президента «Ромы» на данное решение.

При этом, ряд футбольных СМИ уже называют возможного сменщика Ди Франческо – экс-тренер «Фиорентины» Паулу Соуза. Утверждается, что президент «волков» уже проговорил данный вопрос со своим советником. В свою очередь, после увольнения осенью из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» португальский специалист без работы и наверняка не против вернуться в Италию.