Мбаппе прокомментировал возможный переход в Реал
Дата публикации: Сегодня, 17:01 | Категория: Новости футбола
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что не исключает перехода в состав мадридского «Реала» в будущем.
«На данный момент я очень доволен тем, как у меня складываются дела в «ПСЖ». Я имею трудовое соглашение с клубом до 2021 года. Поэтому пока не время думать о чем-то другом.
Соблазняет ли возможность пополнить «Реал»? Мне хорошо здесь, но в футболе никогда не знаешь, что будет дальше», - отметил французский нападающий.
Отметим, что Мбаппе является одним из ключевых исполнителей парижской команды. В этом сезоне он сыграл в 14 поединках и забил 17 мячей.
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