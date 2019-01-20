Мбаппе прокомментировал возможный переход в Реал

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что не исключает перехода в состав мадридского «Реала» в будущем.

«На данный момент я очень доволен тем, как у меня складываются дела в «ПСЖ». Я имею трудовое соглашение с клубом до 2021 года. Поэтому пока не время думать о чем-то другом.

Соблазняет ли возможность пополнить «Реал»? Мне хорошо здесь, но в футболе никогда не знаешь, что будет дальше», - отметил французский нападающий.

Отметим, что Мбаппе является одним из ключевых исполнителей парижской команды. В этом сезоне он сыграл в 14 поединках и забил 17 мячей.