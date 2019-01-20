Балотелли в шаге от перехода в Марсель

Французские футбольные издания сообщают о том, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли близок к переходу в «Марсель».

Источник уверяет, что итальянский игрок после долгого переговорного процесса с представителями «Марселя» согласовал условия трудового договора. Камнем преткновения был вопрос уровня заработной платы форварда.

Ожидается, что в ближайшее время Балотелли разорвет контракт с «Ниццей», которое рассчитано до лета текущего года. После он будет представлен как игрок «Марселя».

Отметим, что «Марсель» собирался купить 28-летнего игрока еще в прошлое летнее окно трансферов. В этом сезоне Балотелли сыграл в 10 матчах французского чемпионата, оформил только 1 результативный пас.