Балотелли в шаге от перехода в Марсель
Дата публикации: Сегодня, 16:57 | Категория: Новости футбола
Французские футбольные издания сообщают о том, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли близок к переходу в «Марсель».
Источник уверяет, что итальянский игрок после долгого переговорного процесса с представителями «Марселя» согласовал условия трудового договора. Камнем преткновения был вопрос уровня заработной платы форварда.
Ожидается, что в ближайшее время Балотелли разорвет контракт с «Ниццей», которое рассчитано до лета текущего года. После он будет представлен как игрок «Марселя».
Отметим, что «Марсель» собирался купить 28-летнего игрока еще в прошлое летнее окно трансферов. В этом сезоне Балотелли сыграл в 10 матчах французского чемпионата, оформил только 1 результативный пас.
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