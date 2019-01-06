Эмери: Арсенал не может никого приобрести

Главный коуч «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что лондонский клуб никого не приобретет в этот период трансферов. Кроме того, тренер «канониров» прокомментировал слухи относительно перехода в команду хавбека «Барселоны» Дениса Суареса.

«Мы не можем покупать футболистов. Вероятны лишь аренды. Касаемо Дениса Суареса ничего не могу сказать. Повторюсь, мы можем лишь арендовать игроков. Знаю, что руководство ищет исполнителей, которые могут оказать нам помощь. Я знаю их фамилии. Это очень качественные футболисты. Но клуб больше никого не может купить?», - сказал испанский специалист.

Отметим, что в настоящее время «Арсенал» занимает 5 строчку в АПЛ, набрав 41 зачетный пункт.