Де Йонг близок к переходу в Барселону

По сведениям испанских изданий, «Барселона» выходит на завершающий этап переговорного процесса по трансферу восходящей звезды «Аякса» Френки де Йонга.

Отмечается, что каталонский клуб выплатит за переход 21-летнего исполнителя порядка 75 000 000 евро. Сообщается, что «Барселоне» в борьбе за нидерландца удалось обойти ряд топ-клубов Европы, включая «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Баварию».

По некоторой информации, о переходе де Йонга в «Барселону» могут официально объявить 12 января.

Френки де Йонг – воспитанник «Виллема II». С 2015 года он играет за «Аякс». В текущем сезоне в рамках высшего дивизиона Нидерландов по футболу он поучаствовал в 15 поединках и забил 3 гола.