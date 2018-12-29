  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Ливерпуль установил контакт с агентом Рабьо

Дата публикации: Сегодня, 18:38 | Категория: Новости футбола

Ливерпуль установил контакт с агентом Рабьо

                       «Ливерпуль» провел ряд переговоров с агентом хавбека «Пари Сен-Жермен» Адриана Рабьо.

               Отметим, что срок действия трудового договора футболиста с французским клубом заканчивается в конце этого сезона и на сегодня он имеет полное право вести переговоры.

               По данным французских изданий, «Ливерпуль» вполне серьезно рассматривает приобретение Рабьо. Сообщается, что одним из инициаторов данного перехода является главный коуч «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

               Как пишет ряд источников, руководство «ПСЖ» уже смирилось с тем, что шансы удержать Рабьо в клубе минимальны. В этой связи он будет продан в ближайшее время, чтобы не потерять его в виде свободного агента в конце сезона.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Рабьо может перейти в Барселону в январе
    Рабьо может перейти в Барселону в январе
                        Хавбек «Пари Сен-Жермен» Адриан Рабьо может пополнить...
  • Барселона собирается предложить Рабьо зарплату 10 млн евро в год
    Барселона собирается предложить Рабьо зарплату 10 млн евро в год
    Адриан Рабьо Руководство «Барселоны» намеревается заполучить хавбека «Пари Сен-Жермен» Адриана Рабьо с помощью заманчивого...
  • Рома: четыре варианта замены Пьянича
    Рома: четыре варианта замены Пьянича
    Римляне подбирают варианты усиления команды, на случай ухода полузащитника Миралема Пьянича в другой клуб. В последнее время пресса писала об...
  • GdS: в конце сезона Аллегри может возглавить Реал
    GdS: в конце сезона Аллегри может возглавить Реал
    «La Gazzetta dello Sport» пишет, что боссы Сливочных задумываются над тем, чтобы назначить менеджером команды нынешнего наставника...
  • Лукас Моура хочет в Арсенал?
    Лукас Моура хочет в Арсенал?
    По информации итальянского ресурса «ItaSportPress», Моура желает распрощаться с «ПСЖ». Источник гласит, что бразильского...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close