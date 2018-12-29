Ливерпуль установил контакт с агентом Рабьо

«Ливерпуль» провел ряд переговоров с агентом хавбека «Пари Сен-Жермен» Адриана Рабьо.

Отметим, что срок действия трудового договора футболиста с французским клубом заканчивается в конце этого сезона и на сегодня он имеет полное право вести переговоры.

По данным французских изданий, «Ливерпуль» вполне серьезно рассматривает приобретение Рабьо. Сообщается, что одним из инициаторов данного перехода является главный коуч «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

Как пишет ряд источников, руководство «ПСЖ» уже смирилось с тем, что шансы удержать Рабьо в клубе минимальны. В этой связи он будет продан в ближайшее время, чтобы не потерять его в виде свободного агента в конце сезона.