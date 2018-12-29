Реал может купить хавбека Севильи
По данным испанских изданий, полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия может перейти в мадридский «Реал».
Сообщается, что боссы «королевского» клуба занимаются изучением вопроса трансфера 26-летнего хавбека в связи с ситуацией вокруг Иско. Напомним, что ранее испанец заявлял о том, что может покинуть «Реал» ввиду конфликта с главным наставником Сантьяго Солари.
Кроме того, «сливочных» может покинуть еще один полузащитник – Лука Модрич, к которому активно проявляет интерес миланский «Интер». При этом, хорватский исполнитель так и не смог достичь договоренностей о продлении трудового соглашения с клубом.
Ожидается, что «Реал» выложит за Сарабию порядка 18 000 000 евро.
Отметим, что в этом сезоне Пабло Сарабия сыграл за «Севилью» в 16 поединках, забил 6 мячей и оформил 7 голевых пасов.
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