Рабьо может перейти в Барселону в январе
Дата публикации: Вчера, 20:16 | Категория: Новости футбола
Хавбек «Пари Сен-Жермен» Адриан Рабьо может пополнить «Барселону» уже в январе. Об этом пишут испанские футбольные издания.
Отмечается, что парижский клуб желает расстаться с 23-летним исполнителем уже в этот зимний трансферный период – за 6 месяцев до истечения срока действия его соглашения. При этом сумма сделки составит всего 5 000 000 евро.
Добавим, что ранее пресса писала о том, что Рабьо перейдет в «Барселону» в качестве свободного агента. Ожидается, что каталонский клуб будет платить французскому игроку 10 000 000 евро в год без учета различных бонусов.
Напомним, что Адриан Рабьо – воспитанник «ПСЖ». За основной состав клуба играет с 2012 года.
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