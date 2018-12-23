Рабьо может перейти в Барселону в январе

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Адриан Рабьо может пополнить «Барселону» уже в январе. Об этом пишут испанские футбольные издания.

Отмечается, что парижский клуб желает расстаться с 23-летним исполнителем уже в этот зимний трансферный период – за 6 месяцев до истечения срока действия его соглашения. При этом сумма сделки составит всего 5 000 000 евро.

Добавим, что ранее пресса писала о том, что Рабьо перейдет в «Барселону» в качестве свободного агента. Ожидается, что каталонский клуб будет платить французскому игроку 10 000 000 евро в год без учета различных бонусов.

Напомним, что Адриан Рабьо – воспитанник «ПСЖ». За основной состав клуба играет с 2012 года.