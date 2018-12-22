Модрич: этот год - незабываемый
Хорватский хавбек Лука Модрич дал комментарий по поводу победы мадридского «Реала» над «Аль-Айном» (4:1) в финальной встрече в рамках клубного Чемпионата мира.
«Этот трофей очень важен для нас. Мы очень хотели его завоевать, чтобы наилучшим образом завершить этот год. Мы с первых минут играли очень сконцентрировано. Рады закончить этот год именно так – выиграв этот трофей третий раз к ряду.
Для меня этот год – незабываемый. Он был идеален. Сперва мы победили в Лиге чемпионов, потом со своей национальной командой удалось провести отличные матчи на Чемпионате мира. Теперь еще один титул вместе с «Реалом». Я очень счастлив. Этот год был моей мечтой и навсегда будет в моем сердце, в особенном месте», - рассказал Модрич.
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