  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Модрич: этот год - незабываемый

Дата публикации: Вчера, 20:42 | Категория: Новости футбола

Модрич: этот год - незабываемый

      Хорватский хавбек Лука Модрич дал комментарий по поводу победы мадридского «Реала» над «Аль-Айном» (4:1) в финальной встрече в рамках клубного Чемпионата мира.

                «Этот трофей очень важен для нас. Мы очень хотели его завоевать, чтобы наилучшим образом завершить этот год. Мы с первых минут играли очень сконцентрировано. Рады закончить этот год именно так – выиграв этот трофей третий раз к ряду.

                Для меня этот год – незабываемый. Он был идеален. Сперва мы победили в Лиге чемпионов, потом со своей национальной командой удалось провести отличные матчи на Чемпионате мира. Теперь еще один титул вместе с «Реалом». Я очень счастлив. Этот год был моей мечтой и навсегда будет в моем сердце, в особенном месте», - рассказал Модрич.

Нравится
Похожие новости:
  • Модрич: люди поняли, что футбол - не только голы
    Модрич: люди поняли, что футбол - не только голы
    Лука Модрич Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал об эмоциях после завоевания престижной индивидуальной награды «Золотой...
  • Модрич: не думаю про Золотой мяч
    Модрич: не думаю про Золотой мяч
    Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, что он чувствовал усталость после Чемпионата мира, который прошел в России этим летом....
  • Модрич: не буду уходить из Реала
    Модрич: не буду уходить из Реала
    Лука Модрич Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич заявил о том, что не собирается уходить из команды. Напомним, ранее ряд футбольных...
  • Модрич: Не скоро забудем этот проигрыш
    Модрич: Не скоро забудем этот проигрыш
    Лука Модрич Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, ставший лучшим игроком Чемпионата мира, прокомментировал выступления своей команды на Мундиале...
  • Модрич: обменял бы ряд титулов с Реалом на трофей со сборной Хорватии
    Модрич: обменял бы ряд титулов с Реалом на трофей со сборной Хорватии
    Лука Модрич Хавбек мадридского «Реала» и хорватской сборной Лука Модрич подытожил прошедший клубный сезон и заявил, что был бы не прочь...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close