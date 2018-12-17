Солари: рад сплоченности Реала

Главный наставник мадридского «Реала» Сантьяго Солари подвел итог встречи своих подопечных с японской «Касима Антлерс» (3:1), которая прошла в рамках полуфинала клубного чемпионата мира.

«Отличные чувства после победы. Рад трем забитым мячам Бэйла и сплоченности «Реала». На старте матча, когда наш соперник набирал ход мы понимали, как действовать и контролировать игру. Был очень важен уровень концентрации и энергии. Мы подошли к этой игре должным образом.

Теперь наша основная задача – восстановиться к финальному матчу. Мы подходим к этой встрече с простыми амбициями. Наша команда всегда выходит на футбольное поле лишь для победы», - отметил Солари.

Напомним, финал клубного чемпионата мира состоится 22 декабря. «Реалу» будет противостоять команда из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Айн».