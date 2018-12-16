Вальверде: нужно просто наслаждаться Месси
Главный наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал поделился впечатлениями разгромом своими подопечными «Леванте» (5:0). Испанский специалист заострил особое внимание на Лионеле Месси, который в этом поединке забил 3 мяча и оформил 2 голевых паса.
«Доволен игрой, так как когда мы играли против «Леванте» на выезде всего лишь несколько месяцев ранее, 5 мячей пропустили мы. При этом, мы тогда шли целый сезон без проигрышей. «Леванте» сегодня играет достаточно хорошо, поэтому мы уезжаем домой удовлетворенными.
Как назвать игру Месси? Не знаю. Это то, кто заставляет команду играть, тот, кто забивает невероятные мячи. Нужно просто наслаждаться игрой Лионеля», - сказал Вальверде.
Добавим, что первым игроком, который забил 50 голов в текущем году стал именно Лионель Месси.
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