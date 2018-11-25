Почеттино: с такой игрой можно многого добиться
Дата публикации: Сегодня, 09:07 | Категория: Новости футбола
Главный коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о победе своей команды над лондонским «Челси» (3:1). Встреча прошла в рамках 13 тура Английской Премьер-лиги.
«Сейчас мне не стоит говорить о многом. Я очень доволен и счастлив. Слишком много анализа не нужно. Этот результат – заслуга футболистов, которые были великолепны.
Я и наш тренерский штаб счастливы, что работаем с такими исполнителями. Следует быть скромными, однако с такой игрой можно добиться многого.
Наша цель – продолжать игру именно так. Именно подобным образом нужно действовать до конца текущего сезона», - сказал Почеттино.
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