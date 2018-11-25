Почеттино: с такой игрой можно многого добиться

Маурисио Почеттино

Главный коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о победе своей команды над лондонским «Челси» (3:1). Встреча прошла в рамках 13 тура Английской Премьер-лиги.

«Сейчас мне не стоит говорить о многом. Я очень доволен и счастлив. Слишком много анализа не нужно. Этот результат – заслуга футболистов, которые были великолепны.

Я и наш тренерский штаб счастливы, что работаем с такими исполнителями. Следует быть скромными, однако с такой игрой можно добиться многого.

Наша цель – продолжать игру именно так. Именно подобным образом нужно действовать до конца текущего сезона», - сказал Почеттино.